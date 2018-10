Sonja Hammerschmid bewirbt sich als Rektorin an Uni Salzburg

SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid will Rektorin an der Universität Salzburg werden. Ihr Name ist laut “ Salzburger Nachrichten ” (Donnerstag-Ausgabe) unter den insgesamt 15 Bewerbungen um die Nachfolge des Langzeit-Amtsinhabers Heinrich Schmidinger ab Herbst 2019.