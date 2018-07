Sonne, Alkohol und Co.: Sicher feiern am Festival

Ein paar Tage ausgelassen feiern, das ein- oder andere Bier und gute Musik genießen – darauf freuen sich Festivalbesucher im Sommer. Dass diese Kombination jedoch auch gefährlich sein kann, bestätigt Rotkreuz-Chefarzt Berger. “Auf Festivals wird oft übermäßig Alkohol getrunken – und die Wirkung wird von vielen unterschätzt. Vor allem bei höheren Temperaturen steigt die Kollapswahrscheinlichkeit durch Alkohol deutlich”, sagt Berger.

Schützt euch vor Sonne und Hitze

Um trotzdem eine tolle Zeit am Festival zu haben, ist es – vor allem bei Hitze – sehr wichtig auf entsprechende Kleidung und Flüssigkeitszufuhr zu achten. “Mindestens eineinhalb, besser aber zwei Liter Wasser sollten an heißen Tagen getrunken werden, außerdem sollte man auf Kleidung und Kopfbedeckung achten. Wer viel schwitzt, muss natürlich umso mehr Flüssigkeit zuführen”, sagt er. Auch regelmäßige Nahrungsaufnahme und ausreichend Schlaf sind auf Festivals wichtig, um bis zum Schluss fit zu sein.

Wenn man trotzdem während einer Festivalnacht einmal zu tief ins Glas geschaut hat, gibt es ein einfaches Rezept, um den Körper am nächsten Tag wieder auf Vordermann zu bringen. “Trinkt viel Wasser und meidet weiteren Alkohol”, appelliert Berger.

Gute Schuhe verhindern Verletzungen

Auch bei der Auswahl des Schuhwerks solltet ihr einiges beachten: “Letztes Jahr hatten wir im Rahmen unserer Ambulanzdienste die meisten Versorgungen wegen Verstauchungen und Schnittverletzungen – diese können durch festes Schuhwerk Großteils verhindert werden”, ist sich der Arzt sicher. “Und damit die Schuhe keine Probleme wie Blasen oder Druckstellen verursachen, empfehle ich, vorab ein paar Pflaster und etwas Verbandsmaterial einzupacken.” Sonnenschutzmittel sollte natürlich auch nicht vergessen werden.

Lautstärke kann Gehör schaden

Neben zu viel Alkohol und unwegsamen Gelände gibt es noch einen weiteren Aspekt auf Festivals, den man nicht aus den Augen lassen sollte: Die starke Lärmbelastung. “Auch bei Jugendlichen kann sich durch zu laute Musik schnell ein Hörschaden entwickeln.” Wer seine Lieblingsmusik also am liebsten in der Nähe von großen Lautsprechern genießt, sollte seine Ohren vor übermäßigem Schall schützen – beispielsweise mit Oropax, die es kostenlos an den Infopoints am Festivalgelände gibt.

Rotes Kreuz beim Electric Love

Im vergangenen Jahr hat das Rote Kreuz beim Electric Love mit seinen ehrenamtlichen Helfern rund 7.400 Stunden geleistet. Es standen insgesamt 540 Helfer und 25 Fahrzeuge auf sieben Stationen am Salzburgring im Einsatz – 2.507 Hilfeleistungen und Versorgungen wurden verbucht.