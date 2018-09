Sonne, Wolken und Regen: Typisches Herbstwetter in Salzburg erwartet

Am Freitag war es in Salzburg noch verbreitet sonnig, erst zum Abend zeigen sich Wolken am Himmel. In der Nacht kündigt sich dann mit einer Kaltfront leichter Regen an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest.

Vereinzelt Regen am Samstag

In den Nordstaulagen zwischen den Kitzbüheler Alpen und der westlichen Obersteiermark halten sich dann am Samstag vor allem dichte Wolken, Regen ist aber auch hier kaum noch dabei. Sonst lockern die Restwolken relativ rasch auf und die Sonne setzt sich im Großteil des Landes durch. Die Temperaturen klettern in Salzburg auf höchstens 15 Grad.

Sonne strahlt am Sonntag

Abgesehen von ein paar dünnen lokalen Frühnebelfeldern beginnt der Sonntag mit sehr viel Sonnenschein. Im weiteren Tagesverlauf ändert sich daran fast nichts. Meist ist der Himmel wolkenlos, nur hin und wieder zeigen sich ein paar dünne hohe Wolken, die aber überhaupt nicht stören. Der Wind weht generell nur sehr schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen verbreitet zwischen 15 und 17 Grad.

Herbstlicher Start in neue Woche

Nach Auflösung einiger lokaler Nebelfelder scheint am Montag vorerst wieder häufig die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen aber von Westen her etwas dichtere Wolkenfelder durch. Diese bringen am Nachmittag in Salzburg auch Regen – das Thermometer fällt auf höchstens 12 Grad. Ähnliches Bild am Dienstag: Viele Wolken und Höchsttemperaturen von etwa 10 Grad, nachts kühlt es lokal auf 4 Grad ab.

