Sonnige Eröffnung beim Sturm-Markt am Mirabellplatz

“Der kleine Markt bietet herbstliche Köstlichkeiten und verbreitet Heurigenflair in der Neustadt. Die Besucherinnen und Besucher schätzen vor allem die angenehme, entspannte Stimmung. Ein Dankeschön an das Marktamt, das den Markt wieder perfekt organisiert hat”, betonte Preuner. Zwölf Winzer aus Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland haben wieder ausgezeichnete Produkte mitgebracht, die vor Ort verkostet und natürlich auch gekauft werden können. Geöffnet hat der Sturm-Markt zwei Wochenenden lang jeweils am Freitag und Samstag bis 22 Uhr.