Sonntags-Talk: “Narren” übernehmen Kuchl

Hüte raus aus der Clownkiste, Prinzen und Gauckler rauf auf den Umzugswagen – am 11.11 läuten Faschingsfans den Beginn der “närrischen Zeit” ein. Und das, obwohl der Höhepunkt der Narrenzeit erst nach dem Dreikönigstag im Jänner steigt. Der Kuchler Verein Naracucula hat sich zu ihrem 43-jährigem Jubiläum heuer etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

SALZBURG24: Der Fasching, vielerorts auch “die fünfte Jahreszeit” genannt, startet heuer am Sonntag, den 11. November. Was erwartet euch Heuer als Gruppe, Markus?

MAXIMILIAN VOSSEN: Das stimmt so nicht ganz. Am 11. November werden bei einer feierlichen Zeremonie die Narren geweckt. Im Rahmen unseres jährlichen Narrenweckens findet auch die Weihe und Segnung unserer Standarte, also Fahne, im Rahmen eines Gottesdiensts in der Pfarrkirche Kuchl statt. Danach ziehen wir festlich durch den Kuchler Markt. Für uns ist dieses Datum jedes Jahr aufs Neue ein ganz besonderes Erlebnis.

Was genau sind denn Narren?

Unter Narren verstand man im Mittelalter Menschen, die sich außerhalb der herrschenden Gesellschaftsordnung bewegten und weder den christlichen Glauben, noch die kirchlichen Gesetze beachteten. Im vorigen Jahrhundert wandelte sich der Ausdruck Faschingsnarr für jene Gruppe von Menschen, die sich während der Faschingszeit in Gemeinschaften der Fröhlichkeit widmen. Es entstanden Brauchtumsgruppen und Karnevalsgesellschaften, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, altes Brauchtum zu pflegen oder wieder aufleben zu lassen. Seit dieser Zeit wird der Fasching durch Faschingssitzungen, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen den Menschen nahegebracht.

Wie genau läuft das bei euch in Kuchl ab?

Normalerweise rücken wir immer mit unseren Vereinsfarben rot, gelb und grün aus und wollen einfach miteinander Spaß haben und gute Laune verbreiten. Heuer steht allerdings die Weihe unserer Standarte im Mittelpunkt, wo wir ganz dezent mit schwarzem Anzug auftreten. Unsere alte Standarte ist in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Nachdem der Kuchler Pfarrer Gerhard Mühltaler in Anwesenheit von 15 Vereinen und Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) die Fahne geweiht hat, marschieren wir durch den Markt und den Ort.

Gibt es besondere Bräuche an diesem Tag?

Zuerst läuten elf Saltutschüsse die Vorbereitungszeit ein, ehe wir im Anschluss von Bürgermeister Andreas Wimmer einen Schlüssel erhalten.

Wofür steht dieser Schlüssel?

Wir übernehmen symbolisch das Zepter und das Geschehen in der Gemeinde. Bis zum Aschermittwoch geht es in Kuchl nach unserer Pfeife (lacht). Wir repräsentieren bei unseren Auftritten die Gemeinde nach außen.

Um 11.11 Uhr übernimmt jedes Jahr Maximilian Vossen (re.) symbolisch mit seiner Faschingsgilde das Geschehen in der Gemeinde Kuchl./ Naracucula

Mit Auftritten sprichst du eure Umzüge an?

Genau. Unser Aushängeschild ist unser nächtlicher Umzug – wir sind die einzige Faschingsgilde, die im Land Salzburg nachts zum Narrentreiben aufruft. Alle drei Jahre findet solch ein Nachtumzug im Tennengau statt – der nächste steigt 2020. Im Vorjahr waren rund 850 Teilnehmer vor Ort. Das größte Faschingstreiben haben unsere 25 aktiven Mitglieder 2008 veranstaltet. Da begleiteten uns zwischen Zehn- und Zwölftausend Faschingsfans. Das sind mehr als unsere 7.200-Seelengemeinde Einwohner hat. Besonders am Herzen liegt uns der Kinderfasching.



Veranstaltet ihr auch sogenannte Shows?

Unser Fokus liegt vorwiegend auf Showtänzen. Unsere Wägen sind eigentlich nie mehrstöckig und wir machen auch keine Stunts wie Saltos oder Ähnliches. Vielmehr steht bei uns Gaucklern das Vermitteln von Freude im Mittelpunkt. Bei Tänzen zu Alice im Wunderland schwingen wir unser Tanzbein und lassen uns einfach von der Musik leiten. Besonders wichtig ist uns der Austausch mit nationalen und internationalen Vereinen. Von Wien bis über Steyr und Maastricht in den Niederlanden sind wir überall aufzufinden. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen.

Warum ausgerechnet Maastricht?

Maastricht ist in Holland eine richtige Karnevalshochburg, wie Köln in Deutschland, nur eben viel lockerer und lustiger. Und da mein Vater, der von 2000 bis 2004 Präsident der Faschingsgilde war, ursprünglich aus Maastricht kommt, bin ich da erblich ein wenig vorbelastet.

Ich nehme mal an, er hat dich mit seinem Faschings-Gen infiziert.

Stimmt zu 100 Prozent. Über die Rollen als Kinderprinz, Erwachsenenprinz und Gauckler bin ich nun seit fünf Jahren Präsident des Vereins. Mir macht es einfach einen riesen Spaß mit Groß und Klein zu feiern. Unsere Mitglieder sind zwischen 18 und 65 Jahren alt und daher bunt gemischt.

Und das, obwohl das Interesse an Fasching laut aktuellen Umfragen ein wenig verloren gegangen ist?

Man kann Österreich natürlich nicht mit Holland oder Deutschland vergleichen, aber die Lust sich zu verkleiden und Party zu machen, ist meiner Meinung nach noch immer vorhanden. Einzig beim Nachwuchs sehe ich noch Aufholbedarf. Auch unser Verein benötigt frische Kräfte, damit wir wieder tolle Auftritte hinlegen können.

Welche Ziele verfolgst du noch mit Naracucula?

Meine Vision ist es, dass bei einem Umzug ganz Kuchl in unseren Vereinsfarben rot, gelb und grün auf die Straße gehen und mitfeiern. In Maastricht ist das zum Beispiel gang und gäbe. Da hängen überall aus den Fenstern Fahnen und alle liegen sich in den Armen. Genau so soll es sein. Fasching verbindet die Menschen.

Lieber Markus, vielen Dank für das Interview und gute Laune bei der Weihe wünsche ich euch.

Danke dir für das Gespräch und ebenso alles Gute.

