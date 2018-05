Soros-Stiftung zieht sich aus Ungarn zurück

Stiftung des US-Milliardärs George Soros - © APA (AFP)

Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros zieht sich aus Ungarn zurück. Der Schritt erfolge wegen des “immer repressiveren politischen und rechtlichen Umfelds in Ungarn”, teilte die Stiftung in der Nacht auf Dienstag in New York mit. Das Büro werde samt Mitarbeitern nach Berlin übersiedeln. Allerdings werde die “Open Society Foundation” (OSF) weiterhin NGOs in Ungarn unterstützen.