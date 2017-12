Sound of Music”-Star Heather Menzies-Urich stirbt an Weihnachten

Heather Menzies-Urich (links) mit ihren Kolleginnen Kym Karath und Debbie Turner. - © APA/AFP

Die kanadische Schauspielerin Heather Menzies-Urich, die vor rund 50 Jahren mit ihrer Rolle in dem Musicalfilm “The Sound of Music” (Meine Lieder – meine Träume) berühmt wurde, ist tot. Sie erlag am Heiligen Abend im Alter von 68 Jahren einem Hirntumor, wie die Promi-Website TMZ und das Magazin “Variety” am Montag berichteten. Nach Angaben ihres Sohns Ryan Urich starb sie im Kreis ihrer Familie.