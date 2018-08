Sozialbetrug: Schaden im fünfstelligen Bereich

Der Serbe brauchte einen Wohnsitz in Österreich, ansonsten kann er keine Sozialleistungen beziehen. Deshalb täuschte er vor, in der Stadt Salzburg eine Wohnung zu haben. Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Mann jedoch nur jeweils am Monatsbeginn und am Monatsende für etwa vier Tage in der Wohnung war.

Sozialleistungen illegal bezogen: Anzeige

Offenbar nur, um die Sozialleistungen Bar abzuholen. Ohne Wohnsitz in Österreich stünden im die bezogenen Sozialleistungen aber gar nicht zu, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich. Der Mann wird nun wegen schweren Betrugs bei der Staatsanwaltschaft in Salzburg angezeigt.