Sozialdemokraten gewannen Parlamentswahl in Grönland

Die riesige Polarinsel mit rund 56.000 Einwohnern gehört zum Königreich Dänemark, verwaltet sich aber in weiten Teilen selbst. Nur für Außen- und Verteidigungspolitik sind die Dänen noch zuständig. Anders als Dänemark gehört Grönland seit 1985 auch nicht mehr zur EU.

Fast alle Parteien in Grönland wollen die Unabhängigkeit – sie schlagen dabei aber unterschiedliches Tempo an. Die zwei großen Regierungsparteien, die bei der Wahl am Dienstag auf 25 beziehungsweise 27 Prozent der Stimmen kamen, wollen sich einige Jahrzehnte Zeit lassen. Die Befürworter einer schnelleren Unabhängigkeit erhielten zusammen rund 17 Prozent der Wählerstimmen. Auch die eine Partei, die die Partnerschaft mit Dänemark ausbauen will, schaffte es knapp ins Parlament.

Viele Grönländer befürchten finanzielle Einschnitte, sollte sich das Land zu früh von Dänemark abkapseln. Derzeit ist Grönland noch stark von den rund 500 Millionen Euro abhängig, die jedes Jahr aus Dänemark in die Haushaltskasse fließen.

Die Wahlsieger stehen daher vor der Aufgabe, die arktische Insel wirtschaftlich mehr auf eigene Beine zu stellen. Unter dem Eis sollen riesige Bodenschätze wie Öl, Uran und seltene Erden schlummern, die ausländische Investoren anlocken könnten.

