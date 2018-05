Sozialversicherung: Aus 21 werden 5 und neue Machtverteilung

Derzeit dominieren in den neun Gebietskrankenkassen die Arbeitnehmervertreter: Die Arbeiterkammer stellt vier Fünftel der Mitglieder in Vorstand und Generalversammlung, nur in der Kontrollversammlung ist es umgekehrt. Da hat die Wirtschaftskammer die Mehrheit. Damit werden die meisten Gebietskrankenkassen von SP-Gewerkschaftern geführt. Nur in Vorarlberg und Tirol gibt es “schwarze” Mehrheiten.

Wie mehrere Medien am Wochenende berichten, soll es in der geplanten “Österreichischen Gesundheitskasse” anstatt der derzeitigen Gremien künftig nur noch je einen “Verwaltungsrat” auf Bundesebene und in den neun Landesstellen geben. Der würde je zur Hälfte mit Arbeitgebern- und Arbeitnehmern besetzt. Das würde in vielen Gremien eine Machtverschiebung von den SP-Gewerkschaftern hin zu Schwarz-Blau bedeuten.

Die Leistungen sollen künftig zentral vorgegeben, die Beiträge zentral eingehoben werden. Die regionale Selbstverwaltung dürfte den Berichten zufolge nur noch über Gesundheitsplanung und Gesundheitsziele entscheiden und “innovative Projekte” begleiten. Neben der “Österreichischen Gesundheitskasse” soll es künftig noch die AUVA, die Pensionsversicherung, sowie eine Sozialversicherung für Beamte und Bergbauern sowie für Bauern und Unternehmer geben.

(APA)