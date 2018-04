Sozialversicherung: Krankenkassen werfen Regierung “Fake News” vor

"Die erhobenen Anschuldigungen sind völlig haltlos und aus der Luft gegriffen“, meint Salzburger Kassen-Obmanns Andreas Huss. - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Groß ist die Aufregung bei den Krankenkassen über die Privilegien-Vorwürfe in Richtung Sozialversicherungen seitens der Bundesregierung. Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse und die Salzburger Gebietskrankenkasse haben die Vorgangsweise der Bundesregierung am Mittwoch in Aussendungen aufs Schärfste zurückgewiesen.