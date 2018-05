Sozialversicherung: Pläne für Ludwig “nicht sinnvoll”

Denn diese wüssten in besonderem Ausmaß, “was die arbeitende Bevölkerung für unterstützende Maßnahmen braucht”. Es sei ihm ein Rätsel, dass man in der Verwaltung massiv einsparen und gleichzeitig keine Leistungen zurücknehmen wolle. “Das erschließt sich für mich aus mathematischen Grundsätzen heraus schon nicht.” Er werde als Wiener Bürgermeister darauf bestehen, dass die Leistungen aus der Sozialversicherung für die Wiener Bevölkerung nicht reduziert würden: “Wenn das der Fall sein sollte, werde ich mich ganz deutlich zu Wort melden.”

Er sehe derzeit noch nicht den Vorteil einer neuen Bundeseinrichtung (Österreichische Gesundheitskasse, ÖGK). Denn wenn auch die Einrichtungen in den Ländern bleiben, dann sei er neugierig darauf, “wie man da ein Einsparungspotenzial lukrieren will”. Er vermutet hinter den Plänen ohnehin ganz andere Motive: “Ich trau mich jetzt schon eine Wette abzuschließen, wie dann die Manager in dieser Bundeseinrichtung politisch besetzt werden. Also da werden wir auch ein besonderes Auge darauf haben.”

Was ebenfalls nicht gehe, sei, dass der Bund einseitige Maßnahmen setze, wie etwa bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), und gleichzeitig die Leistungen dann an die Bundesländer delegiere: “Das werden wir uns nicht gefallen lassen, nicht gefallen lassen können.” Schon allein aus finanziellen Gründen sei es nicht möglich, dass die Länder etwa AUVA-Spitäler übernehmen.

“Ich bedauere es sehr, dass man über die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt in dieser Art und Weise spricht. Denn ich glaube, es ist auch in der Bundesregierung noch nicht ganz angekommen, was für eine wertvolle Kompetenz man sich hier über Jahrzehnte angeeignet hat”, sagte Ludwig. Diese zu zerstören, sei ein großes politisches Risiko: “Da werde ich die Bundesregierung auch verantwortlich machen, wenn es nicht gelingt, eine Lösung zu finden.”

Vergleichbar sei die Situation auch bei der angekündigten Abschaffung der Notstandshilfe: “Das ist auch so eine Maßnahme, wo man sieht, dass die Bundesregierung zwei Zielgruppen besonders treffen möchte – nämlich die Bundesländer und die Menschen.” Letztere würden durch die Verlagerung der Notstandshilfe in die Mindestsicherung ihren Notgroschen verlieren.

Apropos Mindestsicherung: Zu dem von der Regierung angekündigten neuen Modell sage er, da er es noch nicht kenne, nicht von vornherein nein. Dass der Bund, anders als zunächst angekündigt, dieses nicht mit den Ländern erarbeitet hat, stößt aber auf Kritik beim neuen Wiener Stadtchef: “Ich bin immer für ein Miteinander, nicht dass man andere bevormundet.” Er sei stets für eine bundeseinheitliche Lösung eingetreten. Diese müsse aber verfassungskonform sein, verlangte Ludwig.

Wien hat erst im Vorjahr ein neues Mindestsicherungsmodell beschlossen. Es sieht keine Kürzungen vor, allerdings wurden die Voraussetzungen für den Bezug strenger. Geplant ist eine Evaluierung der Regelung. Erst dann könne man etwa auch sagen, ob eine Wartefrist sinnvoll sei oder nicht, betonte Ludwig.

(Das Interview führte Gerald Mackinger/APA)

(APA)