Spätsommer mit bis zu 30 Grad: So warm sind Salzburgs Seen

Das freundliche Spätsommerwetter setzt sich in den kommenden Tagen fort. Laut den Experten von Ubimet sind Mitte der Woche an der Alpennordseite sogar Spitzenwerte bis 30 Grad zu erwarten, somit gibt es vielerorts nochmals gutes Badewetter. Am Freitag wird es zwar vorübergehend unbeständig, kommende Woche deutet sich aber eine Fortsetzung des Altweibersommers an.

Wasserqualität wird ständig überprüft

Salzburgs größere Seen werden zumindest vier Mal im Jahr auf den physikalisch-chemischen Zustand und auf die Menge und Artenzusammensetzung der Algen hin untersucht. Die Wasserqualität der Seen wird vor allem nach dem Nährstoffgehalt und vor nach dem Gehalt an Phosphor im Freiwasser beurteilt.

Die aktuellen Wassertemperaturen (Stand 10. September):

Fuschlsee 18,8 Grad

Grabensee 19,7 Grad

Mattsee 20,5 Grad

Obertrumer See 19,3 Grad

Wallersee 20,9 Grad

Wolfgangsee 19,3 Grad

Zeller See 19,2 Grad

30 Grad zur Wochenmitte

Am Dienstag ziehen besonders im Osten zwar einige Schleierwolken durch, in Summe überwiegt aber landesweit der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 29 Grad. Der Mittwoch bringt von Beginn an verbreitet strahlend sonniges Wetter: „Bei viel Sonnenschein erwärmt sich die Luft besonders vom Unterinntal über den Flachgau bis zum Tullnerfeld auf maximal 30 Grad“, so Spatzierer. Die Wassertemperaturen sind bei Werten um oder knapp oberhalb der 20-Grad-Marke zudem noch einigermaßen badetauglich

Außergewöhnlich lange Warmwetterphase

Bereits seit April erlebt Mitteleuropa eine außergewöhnlich langanhaltende warme Wetterphase. „Europaweit lagen die Temperaturen von April bis einschließlich August beinahe zwei Grad über dem langjährigen Mittel“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Im September scheint sich dieser Trend fortzusetzen, so deuten die Modelle besonders in Mitteleuropa weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen hin“. Auch in Österreich gibt es unter Hochdruckeinfluss ruhiges Spätsommerwetter.