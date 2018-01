Spanien verzeichnete 2017 neuen Touristenrekord

Vor allem Barcelona ist bei Urlaubern beliebt - © APA (AFP)

Die Zahl der Touristen in Spanien hat im vergangenen Jahr wieder einen Rekord gebrochen. Insgesamt seien 2017 rund 82 Millionen Urlauber in das Land gereist, um 8,9 Prozent mehr als 2016, teilte das spanische Tourismusministerium unter Berufung auf Schätzungen des nationalen Statistikamtes INE mit. Es sei das fünfte Rekordjahr in Folge, so das Ministerium am späten Mittwochabend.