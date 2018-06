Rajoy räumt seinen Sitz - © APA (AFP)

Der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy verzichtet auf seinen Sitz im Parlament in Madrid. Das gaben Sprecher von Rajoys konservativer Volkspartei (PP) am Freitag bekannt. Der 63-Jährige wolle in seinen alten Beruf zurückkehren und bei einem Immobilienregister arbeiten.