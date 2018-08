Hier liegt Franco (noch) begraben - © APA (AFP)

Spaniens sozialistische Regierung will am Freitag per Dekret die Exhumierung des früheren Diktators Francisco Franco verfügen. Nach der Entfernung der sterblichen Überreste des Diktators aus einer Kirche im Valle de los Caidos, dem Tal der Gefallenen, soll dort eine Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus entstehen. Premier Pedro Sanchez hatte das Vorhaben nach seinem Amtsantritt angekündigt.