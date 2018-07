Spanische Minderheitsregierung verlor Abstimmung über Etat

Schlappe für Premierminister Pedro Sanchez - © APA (AFP)

In Spanien ist die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez in ihre erste Krise geschlittert. Seine Sozialisten verloren am Freitag im Parlament eine Abstimmung über die sanftere Reduzierung des Haushaltsdefizits in der viertgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone. Mehrere Parteien, die Sanchez’ Minderheitsregierung bisher unterstützten, verweigerten ihre Gefolgschaft.