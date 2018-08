Spar und Doppler bauen Tankstellenshops weiter aus

Spar will seine Tankstellen-Shops ausweiten. - © SPAR/PG STUDIOS

Der 49. “Spar express” -Tankstellenshop ist am Freitag in einer neuen Turmöl-Station in Sipbach bei Allhaming (OÖ) eröffnet worden. Seit neun Jahren kooperieren der Salzburger Lebensmittelkonzern mit der Welser Doppler-Mineralölgruppe. Drei weitere Standorte in Melk, Amstetten (beide NÖ) und Wals (Sbg.) sollen heuer noch dazukommen.