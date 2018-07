Spargel mit Schinken, Braterdäpfeln und Sauce Hollandaise

Die Zutaten in diesem Rezept reichen für vier Personen. Und das braucht ihr dafür:

Zutaten

20 Stück weiße Spargelstangen

500 Gramm Erdäpfel, speckig

etwas Butterschmalz

beliebig Petersilie, gehackt

1 Eidotter

1 TeeLöffel Wasser

etwas Zitronensaft

100 Gramm Butter

Salz

Pfeffer, gemahlen

250 Gramm Schinken

Und so geht’s:

Zuallererst die Kartoffel mit der Schale kochen. Anschließend schälen, vierteln und in Butterschmalz etwas anbraten. Dann Eigelb, Wasser, Zitronensaft und eine Prise Salz in einen Messbecher füllen und verrühren. Die Butter in einem kleinen Topf auf dem Herd schmelzen, dabei stetig umrühren, bis die Butter schön schaumig ist. In der Zwischenzeit die Spargelstangen schälen und in genügend Wasser bissfest kochen. Nun einen Handmixer in den Messbecher stellen und unter konstantem Rühren langsam die Butter einfließen lassen. Die Konsistenz der Sauce Hollandaise sollte schön cremig sein. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Erdäpfel mit frischer Petersilie bestreuen und mit Spargel und Schinken auf einem Teller anrichten. Zum Schluss mit Sauce Hollandaise übergießen und nach Belieben mit Kräutern und Blüten dekorieren. Mahlzeit!

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.