Spatenstich für neuen ÖAMTC-Stützpunkt in Saalfelden

Der zweite Standort im Pinzgau ist notwendig geworden, weil der Mobilitätsclub kontinuierlich wächst. - © ÖAMTC

Der ÖAMTC setzte am Mittwoch den Startschuss für den neuen Stützpunkt an der B311 in Saalfelden (Pinzgau). Die Investitionssumme für den Neubau beläuft sich auf rund vier Millionen Euro, es entstehen 14 neue Arbeitsplätze.