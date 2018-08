SPD-Chefin Nahles will Türkei in Finanzkrise unterstützen

Das Land am Bosporus darf Deutschland nicht egal sein - © dpa

SPD-Chefin Andrea Nahles hat ihre Forderung bekräftigt, Deutschland solle der an den Finanzmärkten unter Druck geratenen Türkei helfen. “Die Wirtschafts- und Finanzkrise in der Türkei ist durch die US-Sanktionen erheblich verschärft worden und kann zur echten Bedrohung werden. Das kann uns in Deutschland nicht egal sein”, so Nahles in einem Interview der “Passauer Neuen Presse” (Mittwochausgabe).