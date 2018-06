SPD-Chefin unterstützt Merkel in Asylstreit gegen CSU

SPD-Chefin Nahles mit Kanzlerin Merkel - © APA (AFP)

Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat sich im deutschen Asylstreit innerhalb der CDU/CSU hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt. Nahles übte am Freitag in Berlin scharfe Kritik an der CSU, die gegen den erklärten Willen Merkels künftig verstärkt Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen will.