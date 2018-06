Spektakulärer Verkehrsunfall in Wien-Döbling

Der Fahrer erlitt Schnittverletzungen - © APA (LPD WIEN)

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in Wien-Döbling ereignet. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag bekannt gab, fuhr ein 74-Jähriger um 19.30 Uhr in der Grinzinger Allee mit seinem Pkw ohne Fremdbeteiligung gegen das Geländer einer Straßenbahn-Station. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zu liegen. Der Mann erlitt Schnittverletzungen an beiden Händen.