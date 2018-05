Spektakuläres Video: Tornado verwüstet gesamten Stadtteil in Deutschland

Der Tornado wütete am Mittwoch im Kreis Viersen (Nordrhein-Westfalen). Der Facebook-Nutzer Fabian Hallenga postete den Clip, der mittlerweile tausendfach geteilt wurde, auf Facebook. Zahlreiche Wetterplattformen haben es mittlerweile übernommen und weiterverbreitet.

WOW…. violent wedge #tornado near Viersen in #Germany this afternoon the 16th May, 2018!! Video by Fabian Halleng thanks for reporting… #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/OqLzNpO2Jw

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 16. Mai 2018