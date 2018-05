Spekulationen um erneuten Besuch von Kim Jong-un in China

Ist Kim Jong-un wieder in China? - © APA (AFP)

In China haben Gerüchte für Aufregung gesorgt, wonach Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erneut in die Volksrepublik gereist sein könnte. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag, ein hochrangiger Besucher aus Nordkorea sei mit einem Flugzeug nach China gereist. Es könnte sich um Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un handeln, sagten informierten Kreise demnach.