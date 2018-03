Spekulationen um möglichen WM-Test Brasiliens in Wien

Österreichs Fußball-Bund wollte einen diesbezüglichen Artikel der “Kronenzeitung” nicht näher kommentieren. Es würden Gespräche in mehreren Richtungen geführt. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Einigung oder einen Vertragsabschluss, hieß es vonseiten des ÖFB. Sollte ein weiteres Freundschafsspiel fixiert werden, werde das bekannt gegeben.

Brasiliens Medien hatten Ende Februar Mutmaßungen über ein Antreten in Wien angestellt. Am 3. Juni trifft Brasilien in Liverpool im Duell zweier WM-Starter auf Kroatien, eine Woche später “wahrscheinlich” auf Österreich, vermeldete das Portal “Globo Esporte”. Zuletzt spielte Brasilien im November 2014 gegen Österreich, in Wien gab es einen 2:1-Sieg der Südamerikaner.

(APA)