Sperlbauers Lieblingsgericht: Knuspriger Schweinsbraten mit Semmelknödel

Maria und Josef Hillerzeder versorgen am Bio-Bauernhof “Sperlbauer” in Anthering Schweine, Kühe und Hennen. Hier dürfen auch die Schweine auf der Wiese herumtollen. Und was passt besser zu einem Schweinebauer, als ein Rezept für einen köstlichen Schweinsbraten. Die Zutaten in der Liste reichen für vier Personen und weil der Braten über zwei Stunden lang im Rohr bleibt, ist Zeit gefragt. Und das braucht ihr dafür:

Zutaten für Sperlbauers Lieblingsgericht

1,5 Kilogramm Schulter mit Schwarte

2 Esslöffel Salz

1 Esslöffel Pfeffer, schwarz

1 Esslöffel Kümmel

4 Knoblauchzehen

8 Erdäpfel

3 Karotten

3 Zwiebeln

4 Esslöffel Schweineschmalz

Und so einfach geht’s

Zuallererst die Schwarte des Fleischs rautenförmig einschneiden, sodass kleine Vierecke entstehen. Anschließend das Fleisch mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Kümmel würzen. Mehr Gewürze sind nicht nötig, da das Fleisch einen guten Eigengeschmack hat. Dann mit der Schwarte nach oben in eine große Pfanne oder Auflaufform legen. Die Erdäpfel schälen und halbieren und mit den Zwiebeln und Karotten zum Fleisch legen. Nun kommt noch etwas Wasser und das Schweineschmalz für die Soße in die Pfanne. Während der Braten im Ofen ist, ruhig zwei bis drei Mal aufgießen und zum Schluss noch etwas eindicken, etwa mit Mehl.

Die Pfanne nun mit Alufolie abdecken und bei 180 bis 200 Grad Celsius Heißluft für 2,5 Stunden in den Ofen geben. Erst am Ende der Garzeit kann die Folie abgenommen werden. So wird die Kruste schön knusprig, das Fleisch bleibt aber saftig. Am besten mit Semmelknödel und Radisalat servieren. Mahlzeit!

Durch das Einreiben und Einschneiden wird die Kruste schön knusprig. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.