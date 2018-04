Sperre der Ennstalstrecke wegen Bauarbeiten der ÖBB

Die ÖBB-Infrastruktur modernisiert heuer die Ennstalstrecke. Wegen umfangreichen Bauarbeiten muss deshalb kommende Woche die Strecke zwischen Bischofshofen und Stainach-Irdning gesperrt werden. Für Nah- und Fernverkehrszüge wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

ÖBB: Bauarbeiten in Salzburg und der Steiermark

Auf Salzburger Seite werden dabei in Altenmarkt im Pongau Vorarbeiten für die Modernisierung der Sicherungsanlage einer Eisenbahnkreuzung durchgeführt und Gleise erneuert. In Radstadt und Mandling kommt es zu Vorarbeiten für die Erneuerung von Gleisanlagen. Auf steirischer Seite beginnt die Modernisierung der Bahnhöfe Öblarn und Gröbming sowie der Haltestelle Stein an der Enns.

Schienenerstatzverkehr bringt Verzögerungen

Von Dienstag, 24. April, bis Freitag, 27. April um 5 Uhr, werden alle Züge zwischen Bischofshofen und Stainach-Irdning im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Bei Intercity- und Eurocity-Zügen von Salzburg nach Graz müssen Fahrgäste – aufgrund des Schienenersatzverkehrs – mit einer um 25 Minuten späteren Ankunft in Graz rechnen. Die Direktzüge ab Graz nach Salzburg haben eine um 25 Minuten vorverlegte Abfahrtszeit.

Weitere Streckensperre im September

Um die umfangreichen Bauarbeiten auf der Ennstalstrecke zügig umsetzen zu können, ist nach den Vorarbeiten in der nächsten Woche eine weitere Sperre im September notwendig. Dabei wird die Strecke vom 10. September bis 29. September gesperrt.