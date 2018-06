Stau nach Unfall auf A1 Richtung Wien

Ein Unfall mit zwei Lkw passierte auf der A1. (Symbolbild) - © Bilderbox

In den frühen Morgenstunden ist es am Mittwoch auf der A1 zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Laut ÖAMTC krachte das Sattefahrzeug in die Leitplanke. Wegen herumliegender Betonteile war die Autobahn im Bereich Flughafen in Fahrtrichtung Wien zwei Stunden lang gesperrt. Nun wurden zwei Fahrspuren für den Verkehr freigegeben.