Spielende Kinder stürzten in Tirol mit Auto ab

Die beiden Kinder wurden leicht verletzt und im Kufsteiner Spital behandelt.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am Donnerstag in Wildschönau (Bezirk Kufstein) ereignet. Zwei Kinder im Alter von fünf und drei Jahren stiegen vor einem Wohnhaus in einen Pkw, spielten dort und lösten vermutlich die Handbremse. Das Auto rollte daraufhin von einem Parkplatz rund 100 Meter über eine steile Wiese talwärts, prallte gegen eine Hausmauer und kam im Garten zum Stillstand.