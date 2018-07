Spielfreudiger Schweizer Pfarrer verzockte Millionen

Der Pfarrer hatte sich von seiner Spielsucht immer wieder in Casinos treiben lassen. Er habe Gemeindemitglieder um Darlehen angebettelt, um seine Schulden zahlen zu können, wie der Kirchenrat in Küssnacht am Vierwaldstätter See im Juni berichtet hatte. Nach Medienberichten war der Pfarrer sehr beliebt. Bei einer Spendenaktion seien 15.000 Franken zusammen gekommen. Einzelne Geprellte erwägen nach Medienberichten aber auch Strafanzeigen. Nach Wissen des Anwalts war aber noch kein Strafverfahren im Gange.

(APA/dpa)