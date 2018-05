Spitzenberater Kims in Singapur eingetroffen

Trump und Abe: Notwendigkeit zur vollständigen Abrüstung Nordkoreas - © APA (AFP)

Die Anzeichen für Vorbereitungen eines Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mehren sich. Der japanische Sender NHK berichtete am Dienstag, Kims de facto Stabschef Kim Chang-son sei Montagnacht via Peking nach Singapur geflogen. Gleichzeitig sei eine US-Regierungsdelegation vom Militärstützpunkt Yokota in Japan Richtung Singapur aufgebrochen.