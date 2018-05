Spitzenläufer ringen bei Salzburg-Marathon um Sieg

Edwin Kemboi (KLC) kommt mit besten Erinnerungen zurück in die Mozartstadt. Vor vier Jahren gelang ihm hier sein erster Staatsmeistertitel, damals noch als kenianischer Staatsbürger. Kurz nach diesem Erfolg bekam er die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen und vertrat die rot-weiß-roten Farben bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking. Sein nächstes großes internationales Ziel ist der EM-Marathon im August in Berlin. Kemboi möchte das ÖLV-Limit von 2:17:00 Stunden unterbieten.

Peter Chege Wangari in der Favoritenrolle

Kembois größte Gegner im Kampf um den Staatsmeistertitel sind Titelverteidiger Endris Seid (LCAV Jodl Packaging) und Marathon-Debütant Isaac Kosgei (TGW Zehnkampf Union). Im Kampf um den Gesamtsieg beim 15. Salzburg-Marathon hat der Kenianer Peter Wangari die besten Karten in der Hand. Er lief beim Drei Länder Marathon 2015 als Dritter auf das Stockerl und erzielte seine persönliche Bestleistung von 2:13:48 Stunden beim Vienna City Marathon vor zwei Jahren. Seine Landsleute Wesley Kemboi und William Koskei wollen den 30-Jährigen zur Höchstleistung zwingen.

Freitag greift nach fünftem Titel

Bereits dreimal hat Karin Freitag (LG Decker Itter) beim Salzburg-Marathon einen Top- Drei-Platz erzielt. Die Chancen auf einen Sieg waren vielleicht noch nie so groß wie in diesem Jahr. Sie greift beim Salzburg Marathon 2018 nach ihrem bereits fünften Staatsmeistertitel im Marathon – das wäre neuer österreichischer Rekord. Vier Marathon-Staatsmeistertitel hat auch die im letzten Jahr verstorbene Carina Weber-Leutner (später Lilge-Leutner) gewonnen.

Salzburgerin mit Chance auf Medaille

Im Kampf um die Medaillen sollte auch die 56-jährige Sabine Hofer (LAC Salzburg), im vorigen Jahrzehnt zweimalige Siegerin des Salzburg-Marathon, eine Chance haben. Im Vorjahr gewann sie bei den Staatsmeisterschaften in Bregenz die Bronzemedaille. Der Salzburg-Marathon ist Freitags erster Marathonlauf im laufenden Kalenderjahr. Freitags größte Konkurrentin in der Mozartstadt ist die Kenianerin Teresiah Omosa. Die ursprüngliche Favoritin auf den Sieg, die Belgierin Manuela Soccol musste ihr Antreten kurzfristig aufgrund einer Stressfraktur im unteren Rückenbereich absagen.

Die Spitzenläufer im Überblick

Herren:

Peter Chege WANGARI (Kenia) – Startnummer 3 Geburtstag: 17.1.1987 PB Marathon: 2:13:48 Stunden (gelaufen in Wien 2016) Wichtige Ergebnisse: 7. Platz beim Vienna City Marathon 2016, 3. Platz Drei Länder Marathon 2015

Edwin Kipchirchir KEMBOI (Österreich) – Startnummer 2 Geburtstag: 20.6.1984 PB Marathon: 2:12:58 Stunden (gelaufen in Rotterdam 2013) Wichtige Ergebnisse: Sieger Salzburg Marathon 2014, Staatsmeister im Marathon 2014 und 2015, Sieger Graz Marathon 2011 und 2016, 9. Rotterdam Marathon 2013, 9. Linz Marathon 2015, WM-32. im Marathonlauf (2015 in Peking)

Wesley Kiprono KEMBOI (Kenia) – Startnummer 4 Geburtstag: 17.11.1985 PB Marathon: 2:16:32 Stunden (gelaufen in Treviso 2017) Wichtige Ergebnisse: zweiter Platz beim Treviso Marathon 2017

William KOSKEI (Kenia) – Startnummer 5 Geburtstag: 30.11.1982 PB Marathon: 2:16:41 Stunden (gelaufen in Graz 2017) Wichtige Ergebnisse: dritter Platz beim Graz Marathon 2017

Amos Kimeli KIPRUTO (Kenia) –Startnummer 1145 Geburtstag: 4.6.1986 PB Marathon: Marathon-Debüt Wissenswertes: startet für den KLC



Damen: