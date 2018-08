SPÖ-Bundesgeschäftsführer Lercher gibt Landtagsmandat auf

Lercher begründet diesen Schritt damit, dass ihm “Glaubwürdigkeit sehr wichtig ist”. “Als Bundesgeschäftsführer habe ich eine Rolle einzunehmen, die mit der Harmonie von SPÖ und ÖVP in der steirischen Landespolitik nicht vereinbar ist. Ich will nicht der Hemmschuh für eine gute SP-VP-Koalition in der Steiermark sein.”

(APA)