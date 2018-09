Kern leitet Sondierungen über SPÖ-Nachfolge

Einen Zeitrahmen dafür nannte Kern nicht. Man werde sich die Zeit nehmen, die es brauche.

Kern will EU-Spitzenkandidatur

Bestätigt wurde vom Altkanzler, dass er von seiner Partei beauftragt wurde, als Spitzenkandidat in die EU-Wahl zu ziehen. Als Ziel gab er dabei Platz eins in Österreich und zumindest Platz zwei für die SPE europaweit aus. Kern will sich ja auch dort um die Spitzenkandidatur bewerben.

Seinen Rückzug auf Bundesebene schilderte er als persönliche Entscheidung, die er reiflich überlegt habe. Sein persönliches Profil sei nicht idealtypisch für einen Oppositionspolitiker: “Das ist nicht mein Stil, mit dem Bi-Hander auf Leute einzudreschen.” Er habe sich andere Umgangsformen erworben.

Seine Bilanz nach der verlorenen Nationalratswahl sieht Kern dennoch nicht negativ. Man liege über dem Resultat von damals, obwohl man einen Niedergang direkt nach der Wahl wie in der Oppositionszeit unter Schwarz-Blau I befürchtet habe.

Vertiefende Fragen an Kern waren nicht zugelassen. Begründet wurde dies damit, dass er zum SPE-Treffen in Salzburg eilen müsse.

(APA)