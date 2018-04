SPÖ-EU-Politiker wollen EU-Mexiko-Abkommen nicht zustimmen

Es brauche bezogen auf die Einhaltung von Menschenrechts-Mindeststandards Sanktionsmöglichkeiten, so die österreichischen Sozialdemokraten im EU-Parlament. “Wir sind offen für ein modernes Abkommen mit Mexiko, das einen fairen Handel ermöglicht. Für uns SozialdemokratInnen gibt es aber klare Bedingungen, die am Ende des Tages erfüllt werden müssen”, so Karoline Graswander-Hainz am Montag. “Dabei spielt vor allem die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen ArbeiterInnenorganisation (ILO) eine bedeutende Rolle. Zwangs- und Kinderarbeit können wir nicht mehr dulden.”

Das Garantieren von menschenrechtlichen Mindeststandards sei “auch im Interesse der MexikanerInnen, deren ArbeitnehmerInnenrechte so gestärkt werden”, gab die Sozialdemokratin zu bedenken. “Leider sucht man aber einen Sanktionsmechanismus wieder vergeblich. Solange Arbeits- und Umweltstandards nicht denselben Stellenwert wie Tarifliberalisierungen haben, werden wir SPÖ-EU-Abgeordnete dem Abkommen nicht zustimmen.”

Ganz anders die Reaktionen von ÖVP, NEOS und der Wirtschaftskammer: “Es ist sehr erfreulich, dass nach Vorlage der Beschlüsse für den Abschluss und die Unterzeichnung der Handelsabkommen mit Japan und Singapur nun mit der politischen Einigung zur Modernisierung des Global Agreements der EU mit Mexiko ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau der Handelsbeziehungen gelungen ist. Jetzt gilt es rasch die technischen Details fertigzustellen und einen endgültigen Vertragstext auf den Tisch zu legen”, betonte Christoph Leitl (ÖVP), Präsident der Wirtschaftskammer Österreich und der Europäischen Wirtschaftskammer, Eurochambres.

Die österreichischen Warenexporte nach Mexiko erreichten nach vorläufigen Zahlen 2017 laut WKÖ mit einer Zunahme um 17 Prozent einen neuen Rekordwert von 1 Mrd. Euro. Auch die Dienstleistungsexporte entwickelten sich äußerst positiv. Sie erreichten im Vorjahr 97 Mio. Euro. Aus der gesamten EU werden jährlich Waren im Wert 50 Mrd. Euro ins NAFTA-Land geliefert.

Das bestehende Abkommen der EU mit Mexiko gehöre zur “alten” Generation von Handelsabkommen, die die EU mit wichtigen Handelspartnern geschlossen hat, so Leitl. “Vor diesem Hintergrund war eine Modernisierung des Abkommens dringend erforderlich, um das Abkommen den Bedürfnissen der heutigen Zeit anzupassen und so neue Arbeitsplätze zu schaffen bzw. bestehende Arbeitsplätze zu erhalten. Durch das modernisierte Abkommen werden die noch bestehenden hohen Zölle Mexikos u.a. auf Lebensmittel und Getränke abgebaut, was für österreichische Unternehmen neue Exportchancen für unsere hochwertigen Lebensmittel und Getränke bringt”, so der scheidende Wirtschaftskammer-Präsident.

Der Abschluss mit Mexiko sei auch ein wichtiger Schritt in Richtung Freihandel mit den Mercosur-Staaten, die EU-Abgeordnete der NEOS, Angelika Mlinar. Gerade angesichts des Ausbleibens von TTIP seien enge und unkomplizierte Handelsbeziehungen mit den mittel- und südamerikanischen Staaten wichtig. “Der Freihandel mit Mexiko hat einen starken agrarpolitischen Schwerpunkt und stärkt und schützt damit die Agrarsektoren beider Partner gleichermaßen. Nach CETA stellt es eine weitere wichtige transatlantische Verbindung dar, die den europäische Handel, die europäische Industrie und Wirtschaft stärkt,” so Mlinar.

“Mit dem neuen Handelsabkommen können 99 Prozent aller Güter zollfrei und unbürokratischer zwischen Europa und Mexiko gehandelt werden”, lobte ÖVP-EU-Politiker Paul Rübig. “Dadurch ersparen sich die europäischen Exporteure nach Schätzung der Kommission um die 100 Millionen Euro pro Jahr. Das Abkommen schafft insbesondere neue Exportmöglichkeiten für heimische Maschinenbauer, Medikamentenhersteller und die Landwirtschaft.”

Auch die EU sieht das ausgehandelte Handelsabkommen mit Mexiko als wichtiges Zeichen. Die Vereinbarung schicke “ein starkes Signal an die ganze Welt”, sagte EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström am Montag. Sie zeige, dass bei Handelsabkommen beide Seiten gewinnen könnten und diese “auf faire Art zugunsten von Verbrauchern und Unternehmen” gestaltet werden könnten.

