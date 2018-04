SPÖ-Frauen starten Themensammlung für Bundeskonferenz

Heinisch-Hosek stellt sich der Wiederwahl - © APA (Archiv)

Die SPÖ-Frauen laden wieder zum Mitreden ein: Ab sofort werden für die Bundesfrauenkonferenz, die am 5. Oktober in Wels stattfindet, Themen gesammelt. Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek stellt sich bei der Konferenz auch der Wiederwahl. Sie will mit den nun startenden Diskussionen vor Ort die Partei öffnen und den Kreis der SPÖ-Frauen erweitern.