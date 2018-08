SPÖ-Klubchef Schieder kündigt Regierung “heißen Herbst” an

Schieder gibt sich kampfbereit - © APA

Mit einem Rundumschlag gegen die Regierung hat der geschäftsführende SPÖ-Klubchef Andreas Schieder am Donnerstag Bilanz über den politischen Sommer gezogen. Beim Standortentwicklungsgesetz forderte er ein “Zurück an den Start”, die Pensionserhöhung sei “beschämend” und die jüngsten Nationalbank-Besetzungen “zutiefst problematisch”. ÖVP und FPÖ kündigte Schieder einen “heißen Herbst” an.