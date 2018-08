SPÖ-Landesrat Doskozil kritisiert Kurs der Bundespartei

Doskozil fordert Fokus auf Thema Migration - © APA

Der burgenländische Landesrat und früherer Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Donnerstag via “Kronen Zeitung” (Online-Ausgabe) Kritik am Kurs der Bundes-SPÖ geübt. Das Thema Migration dürfe nicht ignoriert werden, der neue Kurs mit den Schwerpunkten Klima und Weltoffenheit habe ihn überrascht: “Wir dürfen keine grün-linke Fundi-Politik betreiben. Da schaffen wir uns selbst ab.”