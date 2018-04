SPÖ-Parlamentsklub verliert gerichtlich gegen RFS

Weiters wurde der Parlamentsklub zur Urteilsveröffentlichung angehalten. Letzteres hat der Klub bereits am Dienstagabend vollzogen.

Lindner hatte in einer OTS-Aussendung behauptet, dass Feichtenschlager an der Montanuniversität Leoben Flyer verteilt habe, die ein NS-Propagandabild von Wolfgang Willrich, einem überzeugten Nationalsozialisten, SS-Mitglied und Vertreter der nationalsozialistischen Rassenlehre, zeigten. Bereits im Februar hatte die SPÖ in einer Gegendarstellung zugegeben, dass der Vorwurf falsch sei.

(APA)