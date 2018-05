SPÖ präsentierte Zwischenbericht zur Parteireform

SPÖ-Chef Kern informierte über weitere Vorgehen bei Parteireform - © APA

Die SPÖ hat am Freitag einen Zwischenbericht zu ihrer Parteireform vorgestellt. Zum vorgelegten Programmentwurf hat es demzufolge alleine online 1.800 Beiträge gegeben, 150 Veranstaltungen haben sich mit dem Papier befasst. Fertig gestellt wird das Programm in den kommenden Wochen. Abgestimmt werden soll es in einem Parteivorstand am 28. Mai.