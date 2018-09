SPÖ-Reformgruppe einigte sich auf Öffnung der Partei

Schickhofer leitet Gruppe "Parteiöffnung" - © APA (Archiv)

Die SPÖ arbeitet im Vorfeld ihres Parteitags am 6. Oktober weiter an der Reform ihrer Parteistrukturen. Am Donnerstag fand die finale Sitzung der vom steirischen SPÖ-Chef Michael Schickhofer geleiteten Gruppe “Parteiöffnung” statt. Die Vorhaben zur stärkeren Beteiligung der SPÖ-Mitglieder und zur Öffnung der Partei wurden dabei einstimmig verabschiedet, hieß es nach dem Treffen aus der SPÖ.