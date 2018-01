SPÖ startete als erste Partei offiziell in den Wahlkampf

Schnabl ist Spitzenkandidat in Niederösterreich - © APA

Die SPÖ ist am Samstag als erste Partei offiziell in den Wahlkampf für die niederösterreichische Landtagswahl am 28. Jänner gestartet. Beim Auftakt mit 1.500 Gästen im Veranstaltungszentrum (VAZ) in St. Pölten übte Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller scharfe Kritik an kolportierten Plänen der neuen Bundesregierung, Asylwerber in Kasernen unterzubringen.