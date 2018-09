SPÖ wettert gegen “anspruch- und ideenlose” Kulturpolitik

Thomas Drozda ist unzufrieden mit den bisherigen Leistungen - © APA

“Die Kulturpolitik dieser Regierung ist anspruchs- und ideenlos. Selbst an ihrem eigenen, ambitionslosen Programm gemessen ist sie gänzlich uninspiriert.” Was SP-Kultursprecher Thomas Drozda so erzürnt, ist die Beantwortung seiner parlamentarischen Anfrage zu den Aktivitäten der Bundesregierung im Kulturbereich durch Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP).