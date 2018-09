SPÖ will Bürgermeister-Sessel in der Stadt Salzburg zurück

Auf den weiteren Listenplätzen wird das Reisverschlusssystem gleich hinter Auinger zugunsten der Frauen aufgebrochen: Platz 2 nimmt Vizebürgermeister Anja Hagenauer ein, dahinter folgt die Vorsitzende des Gemeinderatsklubs Andrea Brandner. Mit Niki Solarz (Platz 5) und Tarik Mete (8) werden auch zwei Politiker mit Landtags-Erfahrung in den Gemeinderat einziehen.

SPÖ baut Nachwuchs auf

Das Durchschnittsalter der Kandidaten auf den ersten 30 Listenplätzen beträgt 40 Jahre. Die SPÖ hätte die bis Platz 60 geführte Liste mit eigenen Leuten locker doppelt besetzen können, so Auinger: “Wir sind nicht der FC Bayern. Wir greifen auf den eigenen Nachwuchs zurück.” Der kleine Seitenhieb ging in Richtung ÖVP, die erst gestern den Wechsel von NEOS-Stadträtin Barbara Unterkofler zur Volkspartei bekannt gegeben hatte, wo diese auf Listenplatz 2 gereiht werden soll.

Bürgermeistersessel als Ziel

Die Marschroute der SPÖ für die Wahlen im März 2019 gab Stadtparteichef Michael Wanner heute vor: Ziel sei der Bürgermeister, “und zwar einer, der die Zukunft gestaltet und nicht wartet, bis irgendetwas passiert.” Außerdem gelte es, die 15 (der insgesamt 40) Mandate im Gemeinderat und die zwei (der insgesamt fünf) Sitze in der Stadtregierung zu halten.

Auinger betonte heute, dass es ihm und der SPÖ in der Stadt nicht um irgendwelche Posten ginge, sondern um Lösungen für die Zukunft, “egal, ob wir dann noch in unseren Positionen sind”. Deshalb kündigte er ein Bildungsbauprogramm mit einem Volumen von über 200 Millionen Euro für die nächsten 15 Jahre an. Dazu strebt er einen entsprechenden Beschluss mit Bindung auch für die künftigen Gemeinderäte an.

Schwerpunkte: Verkehr, Wohnen, Kinderbetreuung

Als Schwerpunkte für den bevorstehenden Wahlkampf nannte Auinger die Verkehrsproblematik, wobei man sich hier vor allem auf Verbesserungen bei den bestehenden öffentlichen Verkehrsmitteln – also Bus und Obus – konzentrieren wolle. Außerdem kündigte er ganz neue Ansätze im Bereich der Stadtraumentwicklung an. Weitere Schwerpunkte seien Kinderbetreuung, Wohnen, Sport und Kultur.

Die Gemeinderatsliste (Top 30) im Überblick:

Bernhard Auinger Anja Hagenauer Andrea Brandner Wolfgang Gallei Niki Solarz Sebastian Lankes Johanna Schnellinger Tarik Mete Hannelore Schmidt Vincent Pultar Sabine Gabath Michaela Fischer Hermann Wielandner Lukas Stockinger Arabela Alic Andreas Lackner Gisela Hermann Daniel Mühlberger Alexandra Fabitsch Bruno Kanzler Ayse Gül Armagan Manuel Maitz Barbara Ferchenbauer Andreas Thür Karin Dollinger Andreas Gfrerer Johanna Iglseder Michael Wanner Renate Felice Paul Bauchinger

