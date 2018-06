SPÖ will Dienstfreistellung für Katastrophenhelfer

Einen entsprechenden Antrag auf Änderung des Angestelltengesetzes, des Gutsangestelltengesetzes, des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs, das Landarbeitsgesetzes sowie des Katastrophenfondsgesetzes hat die SPÖ am Dienstag im Parlament eingebracht. Mittels Fristsetzungsantrag soll der Vorschlag in der Juli-Sitzung des Nationalrats behandelt und beschlossen werden und ab September in Kraft treten, so der Plan der SPÖ.

Ein Dienstfreistellungs-Anspruch für freiwillige Helfer von Blaulichtorganisationen war in der Vergangenheit immer wieder in Diskussion. Vor allem die Freiwilligen Feuerwehren hatten sich für eine entsprechende gesetzliche Regelung ausgesprochen. Seitens der Wirtschaft gab es aber wegen der möglichen Folgekosten bedenken, da von den Freistellungen vor allem Klein- und Mittelbetriebe im ländlichen Raum betroffen sind.

Der SPÖ-Vorschlag, der durch die jüngsten Unwetterkatastrophen in Österreich neue Aktualität erhalten hat, sieht vor, dass Betriebe für die Dienstfreistellung von Mitarbeitern, die als Katastrophenhelfer im Einsatz sind, entschädigt werden sollen. Die Dienstgeber sollen eine entsprechende Vergütung aus dem Katastrophenfonds erhalten.

