SPÖ will Hearing zu Deutschklassen, FPÖ kein “Schlechtreden”

Ex-Bildungsministerin Hammerschmid - © APA

Rund um die geplanten Deutschförderklassen an den Schulen gehen weiter die Wogen hoch: Während SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid eine Rückkehr an den Verhandlungstisch unter Einbindung von Experten und Praktikern forderte, sieht ihr FPÖ-Pendant Wendelin Mölzer die SPÖ im “ideologischen Grabenkampf” gegen das Konzept. NEOS-Chef Matthias Strolz möchte mit den Plänen “zurück an den Start”.