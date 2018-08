SPÖ will mit Klimathema und Weltoffenheit punkten

SPÖ-Vorsitzender Kern hob den Klimawandel thematisch hervor - © APA

Die SPÖ will sich als Verfechter einer toleranten und weltoffenen Gesellschaft positionieren und setzt dabei auch auf eigentlich Grüne Kernkompetenzen wie den Klimaschutz. “Mein Ziel ist es nicht, die nächste Umfrage zu gewinnen, sondern die Sozialdemokratie in Österreich und Europa als gestaltende Kraft zu erhalten”, so Parteichef Christian Kern bei einem Auftritt nach den gestrigen Gremien.