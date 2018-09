SPÖ will zusätzlichen Urlaubstag zu Schulbeginn

Schulartikel für viele Familien zu teuer - © APA (Archiv)

Die SPÖ will einen zusätzlichen Sonderurlaubstag für Eltern mit Kindern zwischen sechs bis zwölf Jahren in der Woche des Schulbeginns. Außerdem soll das Schulstartgeld auf 200 Euro verdoppelt sowie auch die Verpflegung und Freizeitangebote an Ganztagsschulen gratis angeboten werden, so Klubobmann Andreas Schieder und Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid am Dienstag.