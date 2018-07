Zwei Tote bei Flugzeugabsturz auf dem Flugplatz Bad Vöslau

Um 10.10 Uhr hatte sich das Sportflugzeug mit der Nase neben der Landebahn in die Wiese gebohrt. Kriminalisten nahmen noch in den Mittagsstunden die Erhebungen zur Unfallursache auf. Die Bergung der Cessna dauerte am Nachmittag an. Die Maschine war von einem 53-Jährigen pilotiert worden. Bei dem anderen Mann handelte es sich laut Polizei um einen 65-Jährigen. Beide stammten aus dem Bezirk Mödling.

Zwei Feuerwehren mit 40 Mitgliedern standen am Unfallort im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Schaumteppich gelegt. Aufgrund des massiven Austritts von Flugbenzin wurde ein Schadstoffspezialist beigezogen.

Die Bergung der Opfer gestaltete sich schwierig. Einer der Toten konnte laut dem Sprecher mithilfe von hydraulischen Rettungsgerät aus dem Wrack geholt werden. Die Bergung des zweiten Mannes wurde in der Folge gegen 13.00 Uhr abgeschlossen.

(APA)